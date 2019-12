Ana Pontón pide a Feixóo que rectifique e reabra o paridoiro de Verin

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón pide a Feixóo que rectifique e reabra o paridoiro e urxencias pediátricas do hospital de Verín”. Pontón recalca que xa “non valen máis escusas” e o peche dos servizos afectan aos dereitos das mulleres e da infancia.

Para a nacionalista, a decisión de pechar o paridoiro e urxencias pediátricas é “unha decisión política” que agocha “intereses económicos”. Pontón explicou que non é casual o anuncio da apertura dun paridoiro privado na localidade portuguesa de Chaves ao tempo que pecha paridoiro público de Verín. Feixóo, dixo, non defende os intereses das mulleres nin da infancia e exerce na práctica de “intermediario da sanidade privada”.

A portavoz nacional do BNG recalcou que coa sanidade pública “non se xoga” nin tampouco coa vida das persoas polo que volveu a reclamar a Feixóo que “rectifique”, que non utilice máis escusas e reabra o paridoiro e as urxencias pediátricas do Hospital de Verín.

