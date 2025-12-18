A adxudicación do servizo de bus en Ourense baixo sospeita

O interventor do Concello de Ourense aprecia trato desigual na valoración das ofertas presentadas para o futuro servizo do transporte urbán.
O funcionario municipal cuestiona o informe técnico que coloca a empresa Gavilanes á cabeza e a expensas das ofertas económicas, segundo adianta o xornal La Región.
Di o técnico que foron penalizadas empresas mentres foron validados criterios nos plegos que benefician á empresa ourensá propiedade do empresario que no 2023 asinou o pacto entre PP e Democracia Ourensana para que este último partido obtivera a Alcaldía da cidade.
No seu día o BNG xa chegou a anticipar que esta sería a empresa gañadora.