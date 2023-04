MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 27/04/2023

Celebrado en Monforte o último pleno ordinario deste mandato, repasamos asuntos aprobados no mesmo conversando co alcalde José Tomé Roca. Calificación de sobresainte para dous alumnos do IES Daviña Rey, Sara Santos e Luis Alfonso Rodríguez, por proxectos de investigación dos que eles mesmos nos falan, acompañados do profesor Pablo Blanco Quiroga. Recuperadas as campás de San Vicente que tocarán esta tarde a festa para celebrar a honomástica da patroa de Monforte, a Virxe de Monserrat. Falamos con Sergio Vila que é un dos campaneiros. E o de maio será un mes moi activo no Pazo de Tor, actividades que repasamos coa xerente da Rede Museística, Encarna Lago. E hoxe mesmo foi aprobada a nova Lei de Vivenda, no gabinete xurídico de Abogados Vigo 10, repasa novidades da mesma o avogado Héctor Silva.