MÁS DE UNO MONFORTE 09/07/2021

Controvertido cambio de xestión nos servizos turísticos do concello de Monforte. O rexedor local acusa de irregularidades á empresa saínte e o xerente da mesma responde ás acusacións. Co alcalde de Bóveda repasamos obras que se van realizar no Colexio Rosalía de Castro e outras actuacións solicitadas á Consellería de Educación. Coa responsable de cultura da Deputación de Lugo, falamos da exposición que sobre Xela Arias, inauguran hoxe en Monforte no Parque dos Condes. E fixado para o día 21 de agosto a celebración do Festival Trece Roeis, en Ferreira. Falamos cun dos organizadores. Eo concello de O Incio traballa en recuperación de rutas como a do Ferro con iniciativas que repasamos co rexedor do citado concello.