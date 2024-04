Más de Uno Monforte de Lemos

Repasamos novas da actualidade máis próxima e adicamos o espazo "Facendo Empresa" ó Albergue aberto no concello de A Pobra do Brollón. Falamos del con Anabel Alves. Co arqueólogo Xurxo Ayán facemos balance da V Xornada Guerrilleira celebrada na Casa da Memoria en Xullán e na Casa da Cultura de A Pobra. E o PSOE pedirá os Populares no concello de Monforte e na Deputación que se disculpen con Tomé Roca polas acusacións feitas contra él en relación á marcha do CRAEGA. Pronúnciase ao respecto a voceira do PP Katy Varela e repasa tamén iniciativas que preparan para o próximo pleno. Presentado o Campionato Nacional de Taekwondo que se vai celebrar en Monforte o 4 e maio, repasamos datos do mesmo e adiantamos a hoxe o gabinete xurídico de AV10 dos xoves, e Javier Leiro fala de cuestións relacionadas coas baixas laborais e os despidos relacionados coas mesmas.