Hasta 800 euros de luz por culpa de unos okupas

Los vecinos del barrio de A Ponte denuncian que pagan facturas de luz de hasta 800 euros por culpa de unos okupas que están conectados a sus contadores. Indican que además les llenan de basura las repisas de las ventanas y la calle de forma continuada. Una usuaria de la zona ha pagado ya hasta 1000 euros en facturas de la luz. Se muestran hastiados porque la mayoría son jubilados a los que la pensión no les da para abonar unas facturas tan abultadas y temen que les corten el suministro si no pagan. Han denunciado la situación pero indican que a los okupas, al ser insolventes, no les afectan las multas.​