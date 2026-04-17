IXP Mel de Galicia no Salón Gourmets

Luís González Carballal traslada ó Salón Gourmets a paixón familiar do Colmenar de Sara, formando parte do túnel do mel galego

Galicia exhibe no Salón Gourmets a variedade e calidade do mel que producen boa parte dos casi cincuenta envasadores que están acollidos a Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia. Un deles é Luís González Carballal, que no lugar de Untes, en Ourense, herdou a paixón pola mel, xunto co seu irmán Francisco. Porque a sua empresa, O Comenar de Sara, é o proxecto empezado polo pai de Luís, Francisco, coas duas colmeas que lle regalaron pola sua boda no ano 1976 con Sara.

Alberto Gómez Barros

Madrid |

Experiencia moi positiva. Estamos con un stand moi chulo que proporciona o AGACAL. Está gustando a experiencia o túnel do mel. Pódense degustar prácticamente a totalidade das meles acollidas no consello regulador.

A nosa experiencia é que temos un mercado maduro. A xente distingue mel boa . Estamos no reto de dar a coñocer fora de Galicia. Compite en calidade prezo coa maioría de meles do mundo.

Estamos en proceso de traballar imaxe.

Madrid Barcelona. Producto valorado no norte. Mel de Galicia ten valoración. No norte . Gastronomía.

Mel era históricamente un remedio. Agora xa conquistamos. Pasamos da Farmacia á despensa como ingrediente.

Está no día a día. Batalla.

O problema é que estamos sufrindo varroas e velutinas. Bloquea colmenas. Presión. Aumenta mortandade. A varroa está en punto delicado. Está costando controla-la.

Segunda xeración. Francisco e eu. A empresa nace a paixón. Meu pai. Pola sua boda. Regalan 2 colmenas. 50 anos despois.

Meu pai ten 74 anos. Ampliando colmenares. Sigue buscando sitio onde poñer. Onde está a mellor floración.

50 anos despois.

