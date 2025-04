Óscar Gilsanz: "El presidente Juan Carlos Escotet nos pide dar lo máximo, ser mejores, ir creciendo en todos los aspectos"

Vivimos a viernes la previa de una nueva jornada de fútbol, que llevará al Racing de Ferrol a Oviedo y al Deportivo a Miranda de Ebro.

Eso sí, antes, el jueves nos dejó noticias institucionales en Ferrol y en A Coruña.

En Ferrol, Concello y Racing, a través de su Fundación, firmaron la venta de los terrenos de la nueva ciudad deportiva racinguista en el lugar de Muiño do Vento, en la antigua estación de Radio de Mandiá. El Racing paga al Concello 550.517 euros, en dos plazos, por una parcela de 120.099 metros cuadrados y con un plazo de ejecución de ocho años.

En A Coruña se acabó confirmando la salida del Deportivo de Jan Wappler, hasta ahora director Corporativo. Llegó en el año 2023 de la mano de Massimo Benassi, con el que ya había coincidido en el Ibiza. Si la sintonía musical que acompaña últimamente el discurso de Óscar Gilsanz es la cancion de Estopa "acelera un poco más", en la cúpula del Deportivo se vienen aires de cambio, como cantaban The Scorpions con su "Wind of change". En ese cambio está el director de Fútbol, Fernando Soriano. A ver qué pasa, incluso, con Massimo Benassi, cuya continuidad no está confirmada al 100%.

En cuanto al entrenador, Óscar Gilsanz, hoy volvía a ser preguntado incluso por si hubo algún contacto. Óscar apela a centrarse en el partido contra el Mirandés. Según ha sabido Onda Cero, también se piensa en un cambio en el banquillo para la próxima temporada. Eso sí, solo un final "acelerado" de temporada, con el equipo metido en play off, por lo menos, puede cambiar la opinión de los dirigentes del Deportivo. Como apuntamos en la edición de esta semana de Juego de Plata, coincidencias de la vida, Alesio Licci, entrenador del Mirandés, gusta en las altas esferas del Deportivo.

Y por Ferrol, se prepara la visita a Oviedo en un ambiente de descensoen las comparecencias ante los medios de comunicación.

El fin de semana nos dejará también la importante cita para el BAxi, que se juega plaza de play off por el título ante el Zaragoza en A Malata este sábado.