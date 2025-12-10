Jornada 17 de la segunda División

El Deportivo 1-Castellón 3, en el Juego de Plata

El Castellón cortó la racha de las cinco victorias seguidas del Deportivo en noviembre. Yeremay adelantó al Deportivo, pero en la segunda parte no hubo contragolpes letales como en partidos pasados y los golpes los dio el equipo entrenado por Pablo Hernández.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Yeremay cumple 23 años, después de anotar su séptimo gol de la temporada al Castellón

Venía el Deportivo de un mes de noviembre con matrícula de honor, con sus 15 puntos en cinco partidos, añadiendo las dos victorias en Copa en Castro Urdiales y en Sabadell.

Y si algo funciona, para qué cambiar. Esto es, contragolpear y aprovechar el momento para golpear con la velocidad y la pólvora de los Yeremay, Mario Soriano, Mella, Zakaria y últimamente Stoikov.

Pero el guión se quedó sin premio ante un Castellón que llegaba a A Coruña con la flecha hacia arriba. Yeremay abrió el marcador aprovechando el fallo de Alberto Giménez en la salida de balón, con el robo y pase correspondiente de Stoichkov. 1-0 al descanso y a esperar al fallo del rival o a la transición de los últimos partidos para sentenciar. Y la única transición la protagonizó Quagliata, frenada por Mellot.

El Deportivo le regaló el balón al Castellón y el equipo orellut empezó a golpear, coincidencias del fútbol, con dos jugadores recién ingresados en el campo. Primero con un golazo de Oué. Después, tras el claro aviso de Camara, con el cabezazo de Brignani y la sentencia con otro cabezazo de Cipenga.

Conclusión: primera derrota de la temporada en Riazor a la jornada 17 y adiós a una racha de 5+2 partidos ganados, que dan un aviso de realidad al riesgo de contragolpear a base de regalar el balón al rival y esperar su fallo.

El próximo domingo, toca otra vez partido en Riazor, contra la REal Sociedad B y tocará estar pendientes de si Hidalgo mantiene el plan del contragolpe o apuesta por dar más protagonismo a sus centrocampistas para evitar ser dominado por el filial txuriurdin.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer