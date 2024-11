Ana González vuelve al Deportivo Abanca para ser la segunda entrenadora de Fran Alonso

Fran Alonso había manifestado que en su primera toma de contacto, el pasado lunes, "he estado conociendo todo el staff, gente de la casa, muy comprometida con el proyecto. Es clave, porque necesitas gente al 100%, comprometida con el equipo. HE pensado que cuándo vas a un equipo es importante llevar gente de tu confianza, pero cuándo vienes y conoces al staff y te inspiran confianza desde el primer momento, no pienso más allá de este año. Estoy súper contento. Así que primero hay que centrars en el objetivo, que es claro, que es mantener al equipo en primera División, que es en dónde debemos estar. Después ya veremos. No tengo idea de traer otra gente. La que hay aquí es muy capaz y muy comprometida. Es gente excelente".

Aún así, algún cambio habrá y el más destacado es la figura de Ana González. La que fuera portera y después ayudante de Miguel Llorente, abandonó el club hace dos años después de padecer una situación personal cruel, por el trato de Miguel Llorente, que supuso, incluso, la apertura de un proceso de investigación interna que se saldó con su salida del equipo.

Por lo demás, el miércoles nos dejó competición. Con el empate sin goles del Racing de Ferrol en Castellón. Álvaro Giménez erró una clara oportunidad al comienzo del partido. A partir de ahí, se vivió un partido vibrante, que acabó sin goles, incluso con uno anulado al equipo orellut. El Racing de Ferrol sigue como el equipo menos goleador de la categoría, solo anotó 9 goles, de los que Jauregui anotó 6. Los otros tres los anotaron Puric, Gelardo y Álvaro Giménez.

Jugadas 16 jornadas, el Racing ocupa puesto de descenso, con 14 puntos, a tres de la salvación.

Ayer también hubo competición en Ok Liga femenina, con el empate del HC Coruña en Manlleu a tres goles. Para hoy, en Riazor, toca Champions de Hockey, con el partido entre el Deportivo Liceo y el Oliveirense, a las 20:30.

Y el miércoles también nos dejó el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey de fútbol. El Deportivo jugará en Ourense el próximo miércoles, a las 20:30. Y el Racing de Ferrol lo hará el jueves en Barakaldo, a las 20:00 horas.