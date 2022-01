DEPORTES MÁS DE UNO, 11/1/2022

Amistoso en Ponferrada el sábado, entrenamientos con selección española sub19 para Noel, Trilli, Barcia y la sub17 para Mella

No hay competición el próximo fin de semana. Aún así, el Deportivo viajará a Ponferrada el sábado para jugar un amistoso. Mañana será presentado oficialmente Álvaro Rey. Desde la cantera llegan muchas noticias. Celta-Deportivo en 1/16 de final de la Copa del Rey de Juveniles. Y esta mañana hemos conocido convocatorias para entrenamientos de la selección sub19, a la que vuelven Noel y Trilli, acompañando a Barcia. Y David Mella, por la selección sub 17. Además, noticias de varios ex: Sergio González, a punto de entrenar al Cádiz, Luís Fernández vuelve a Europa, para jugar en Cracovia y hace un año que fue destituído Fernando Vázquez, tras la derrota en Zamora.