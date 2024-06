Álvaro García Diéguez se despide de la presidencia del Deportivo y queda pendiente quién será su sucesor o sucesora

Todo cambia. Y tanto los órganos de gobierno del Deportivo también han dado un cambio este miércoles. Porque hemos vivido una asamblea telemática sin estar en tiempos de limitaciones. Una asamblea telemática con la única presencia de tres personas en la mesa: el secretario Eduardo Cortizo García, el presidente Álvaro García Diéguez y Paulo Dinis de Brito Gomes, director de Planificación, Administración y Finanzas del Deportivo.

Además, solo un accionista, Gabriel Rodríguez, hizo uso de la palabra para criticar tanto la manera de convocar la junta, como lo que implica esta junta, sobre todo la depreciación del valor de las acciones. El presidente Álvaro García Diéguez apeló a las razones económicas por encima de las sentimentales para justificar las decisiones tomadas, todas por una aplastante mayoría que rozó el 100%.

Acabada una de las partes de la operación acordeón, la de reducir para equilibrar, ahora empezará la siguiente, con deuda cero, capitalizada y canjeada por acciones por ABANCA hasta alcanzar el 99,99% de la propiedad. Ahora vendrá por delante una ampliación de capital que puede llegar a los 7.5 millones de euros.

Por otra parte, se confirmó el adiós de Álvaro García Diéguez, con un discurso muy emotivo. Pero todavía no hay sustituto. O sustituta, porque no queda descartada la opción de Michelle Clemente Escotet. Se hará, con la fórmula de la cooptación, ya aplicada en su día, con el traspaso de poderes de la directiva de Paco Zas a Fernando Vidal, aunque en aquella ocasión el sustituto de Paco Zas fue Toño Armenteros, dado que Fernando Vidal estaba de viaje en Japón.

Álvaro García Diéguez repartió muchos agradecimientos y mencionó a varias personas que "me ayudaron a recorrer este camino: Imanol Idiákez, Irene Ferreras, Mercedes Cernadas, Carlos Ballesta, Álex Bergantiños. Y seguramente estoy siendo muy injusto con otras personas que he tenido la posibilidad de conocer y me las llevo en el corazón para siempre. Dejan de tener un presidente, pero van a tener un amigo en mi. Y me los llevo en el corazón para toda la vida". No sé si entre los que no menciona Álvaro están Michelle Clemente Escotet o Massimo Benassi...

Además, el día viene marcado por el sorteo del calendario de competición para la próxima temporada en la segunda División.

Y hoy puede ser el día D para la elección de las sedes españolas que acogerán el Mundial 2030. Ya se aplazó la semana pasada, porque a Valencia la quieren , pero no da arrancado. Y en cuanto a las candidatas gallegas, Riazor llega a la elección definitiva con mejor puntuación técnica que Balaídos por parte de la Federación. Pero también participará en la decisión final el Consejo Superior de Deportes. Y hasta ahí han llegado las presiones de Abel Caballero para conseguir la sede, después de ver cómo a A Coruña han llegado últimamente otras adjudicaciones, destacando la de la AESÍA...