Gilsanz no está para experimentos y comprende que el Deportivo "tenga alternativas" para el banquillo

Un viernes más, Óscar Gilsanz es el primero en comparecer ante los medios de comunicación en Abegondo. Además de dar cuenta del parte de bajas, que añade esta semana a Genreaud y a Mfullu, sancionados, también deja claro que quedan quince puntos por jugar y con los objetivos intactos.

Preguntado por el fin de semana en el que FAbril y Juvenil de División de Honor se juegan play off de ascenso a primera Federación y título, respectivamente, Gilsanz reivindicó y puso en valor el trabajo de la cantera en Abegondo, con sus correspondientes entrenadores.

Y tras hablar del rival, entendió y comprendió que el club "tenga alternativas" para el banquillo del Deportivo. Óscar insistió en poner el foco en el día a día.

Como venimos apuntando desde el pasado 8 de abril, en Juego de Plata, el actual entrenador del Mirandés, Alescio Lisci es candidato a ser el futuro entrenador del Deportivo. (Juego de Plata 8x24: Proyecto deteriorado en Gijón. La situación del Deportivo, a partir del minuto 13:55)

Eso sí, veremos si en ese futuro del Deportivo está Massimo Benassi, principal aval de Lisci. A día de hoy, ni Fernando Soriano, ni Óscar Gilsanz aparecen en ese futuro. Solo conseguir meterse en play off puede hacer cambiar la opinión de Juan Carlos Escotet sobre este particular. Y aún así, no veo a Soriano, tras varios fiascos, destacando el fichaje de Charlie Patiño o la apuesta por Bruno Saltor para sustituir a Idiakez.

También escuchamos a Fran Alonso. En el Deportivo ABANCA no hay miedo, dice. Quedan tres jornadas, con un objetivo que no es otro que el de la salvación. Ahora toca visitar a un Barcelona que acaba de conseguir llegar a otra final de Champions. Aún quedarían dos oportunidades más de sellar la permanencia.

Diferente es la situación de Manuel Pablo y de Miguel Figueira. Los dos dependen de sí mismos para que tanto el Fabril como el Juvenil consigan plaza en el play off para ascender a primera Federación y el título juvenil, respectivamente.