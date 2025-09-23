Trescientos cincuenta mayores de 45 años buscan empleo en A Coruña mediante una iniciativa de la Cámara

Unas 350 personas han participado este martes en Palexco en la VI Feria de Empleo Senior, que organiza la Cámara de Comercio de A Coruña para facilitar la integración laboral de mayores de 45 años. 60 empresas ofrecen hasta 240 ofertas de empleo a los interesados y según el presidente de la cámara, Antonio Couceiro, en este encuentro se cubren "entre el 20 y el 30%" de las plazas.

Algunos de los demandantes de empleo participantes en este encuentro, explican que les cuesta encontrar un trabajo a partir de los 45. Desde las empresas que ofrecen empleo en esta feria, destacan la experiencia que pueden aportar los 45 mayores de años, una edad en la que reconocen que "sobre todo las mujeres" pasan a ser invisibles. Sara Couto, de Clece Servicios, les recomienda que continúen con su formación mientras que Cristina Bajo, de Nortempo, destaca las cualidades que presentan los mayores con experiencia.