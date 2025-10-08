Los arquitectos rechazan el nuevo concurso de Coruña Marítima

Los arquitectos rechazan las bases del nuevoconcurso para definir el proyecto de futuro para los muelles interiores de A Coruña. Hay que recordar que las administraciones reunidas en Coruña Marítima convocaron de nuevo el concurso tras la impugnación del anterior, hace cinco meses, precisamente por arquitectos locales.

La delegada en A Coruña del Colexio Oficial de Arquitectos, Ruth Varela, ve "contradicciones" en las nuevas bases. Pone ejemplos y vuelve a reclamar una "reflexión más profunda" sobre lo que se quiere hacer en los terrenos que quedarán liberados de actividad en el centro de A Coruña.

Las nuevas bases del concurso permitirán que puedan presentarse al concurso estudios de menor dimensión y presupuesto que hace cinco meses. Sin embargo, Ruth Varela insiste en que las condiciones "siguen favoreciendo" a los grandes estudios internacionales.