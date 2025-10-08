El futuro del Puerto

Los arquitectos rechazan el nuevo concurso de Coruña Marítima

Ven de nuevo contradicciones y creen que sigue dejando fuera a profesionales locales, como en la convocatoria de hace cinco meses que impugnaron.

Pilar Ozores

A Coruña |

Los arquitectos rechazan las bases del nuevoconcurso para definir el proyecto de futuro para los muelles interiores de A Coruña. Hay que recordar que las administraciones reunidas en Coruña Marítima convocaron de nuevo el concurso tras la impugnación del anterior, hace cinco meses, precisamente por arquitectos locales.

La delegada en A Coruña del Colexio Oficial de Arquitectos, Ruth Varela, ve "contradicciones" en las nuevas bases. Pone ejemplos y vuelve a reclamar una "reflexión más profunda" sobre lo que se quiere hacer en los terrenos que quedarán liberados de actividad en el centro de A Coruña.

Las nuevas bases del concurso permitirán que puedan presentarse al concurso estudios de menor dimensión y presupuesto que hace cinco meses. Sin embargo, Ruth Varela insiste en que las condiciones "siguen favoreciendo" a los grandes estudios internacionales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer