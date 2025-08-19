Luis Insua (PP), nuevo alcalde de Fisterra

La corporación de Fisterra tras las últimas municipales quedó con mayoría simple del PP, cinco ediles. Algo que dio la oportunidad de gobernar a Alternativa, que obtuvo tres concejales. Pactó con el PSOE, pero no con el BNG, presente también en la corporación. Ahora, el concejal de Alternativa, Francisco Martínez Traba, acordó con el PP este giro a la derecha. No se han hecho públicos los términos del acuerdo. Luis Insua, nuevo alcalde de Fisterra, resta importancia a esta cuestión y a las acusaciones de la ya oposición.

Desde el partido socialista, José Marcote lamenta que salga adelante un cambio de Gobierno gracias a un edil que se mueve, asegura, por intereses particulares y por una animadversión hacia su persona.

Alternativa dos Veciños ha abierto expediente de expulsión a Martínez Traba. Su hijo fue apartado del puesto de asesor que ostentaba en la Deputación. Su hija decidió desvincularse voluntariamente de las siglas del partido de Ángel García Seoane en Arteixo. Ahora es edil no adscrita. Este fin de semana un grupo de vecinos se concentraron en contra de la moción y para apoyar a la ya exalcaldesa, Áurea Domínguez.