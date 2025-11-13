Más de 120 taxistas, algunos de ellos venidos de Culleredo y de Vigo, secundan la protesta por las calles de A Coruña

La protesta empezó en el aparcamiento de ALCAMPO y pasó por As Xubias, Pza. de Ourense, Juana de Vega, Paseo Marítimo, Pelamios y acabó con los más de 120 coches participantes aparcados en el Parrote. Desde allí marcharon a pie hasta las puertas del Palacio de María Pita en las que se coreó la reclamación a la Alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para que el Concello sancione las infracciones que comenten las VTC prestando servicios urbanos.

Taxistas protestando delante del Concello de A Coruña, en María Pita | Onda Cero Coruña

Desde las asociaciones que representan al sector en la ciudad, Teletaxi y Radiotaxi, hacen una llamada a la prudencia después de las recientes movilizaciones. Piden a sus compañeros un margen de tiempo a las administraciones con las que vienen negociando estas semanas. Recuerdan la moción de apoyo en el pasado pleno, la reciente reunión con los representantes del Concello y también, la más reciente, la reunión del presidente de la FEGAMP y los tres ayuntamientos gallegos afectados por las empresas de VTC. Para Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi, la movilización no es el camino a seguir. Y para Antonio Vázquez, presidente de Radiotaxi, hay que protestar de manera estructurada.

Desde as asociacións que representan o sector na cidade, Teletaxi e Radiotaxi, fan unha chamada á prudencia tras- las movilizacións. Piden os seus compañeiros dar marxe e tempo as administracións coas que veñen negociando estas semanas. Lembran a moción de apoio no pasado Pleno, a recente xuntanza con representantes do propio Concello, ou a más recente, coa Fegamp e os tres concellos galegos afectados polas empresas de VTC. Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi, considera que a movilización non é o camiño a seguir.

Además, una representación de la Federación Galega del Taxi, UTAGA, de la que forma Radiotaxi, mantendrán una reunión con la número dos del Ministerio de Transportes para abordar el tema de las VTC.

Por último, desde el Concello de A Coruña, los grupos municipales de la oposición muestran su respaldo al reconocimiento del sector del taxi. Desde el PP instan a que se les proteja contra las ingerencias de las VTC. El BNG manifestó su respaldo a la movilización de esta mañana en A Coruña, e incluso, la concejala Avia Veira, acompañó a los taxistas, tanto en el punto de partida, el aparcamiento de Alcampo, como en el de llegada en el Parrote.