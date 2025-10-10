El festival Quincegotas amplía espacios y programación

La danza contemporánea llega este fin de semana a distintos espacios públicos de A Coruña dentro del festival Quincegotas, que en esta octava edición, amplía los espacios y la programación. Catorce compañías, incluidos los conservatorios profesionales de A Coruña y Lugo, actuarán en el castillo de San Antón, las escalinatas de la Domus, la plaza de Tabacos y la cúpula del parque de Eirís, donde se presentarán nuevos creadores con la colaboración de Paideia.

El objetivo es sacar este arte de los teatros y acercarlo a la ciudadanía, tal y como explica con ejemplos el coordinador del Festival, Ramón Neira.

Las actuaciones comienzan a las seis de la tarde del viernes en la escalinata de la Domus. El sábado, a las doce y media, se trasladarán a la cúpula de Eirís; por la tarde, a partir de las seis, a la plaza de Tabacos y el domingo, a las seis de la tarde, el festival rematará en San Antón.