La Autoridad Portuaria pide modificar la Ley para no aplicar la tasa turística a los cruceristas

La Autoridad Portuaria de A Coruña reclamará a la Xunta que cambie la Ley para que se pueda modificar la tasa turística municipal, de forma que sólo la paguen los cruceristas que pernocten en A Coruña. El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, entiende que con la situación actual, se les trata de distinta manera que a los viajeros que optan por otros medios de transporte.

La tasa turística entró en vigor el pasado lunes 29 de septiembre en todos los establecimientos turísticos de la ciudad. Tras la moratoria solicitada por las consignatarias, a partir del 1 de enero se les empezará a cobrar también a los viajeros que lleguen en trasatlántico.

Fernández Prado teme que con este nuevo impuesto, las compañías opten por hacer escala en otras ciudades, para evitar esa subida de las tasas de hasta un 40%. Recuerda que actualmente A Coruña es el primer puerto en cruceros de la cornisa Cantábrica, desde Lisboa hasta Le Havre.

El Gobierno Local mantiene que aplica la tasa a los cruceristas porque la Ley autonómica no les permite dejarlos al margen. Sin embargo, ya avanza que si la Xunta la modifica estudiarán los posibles cambios. En todo caso, el portavoz del Ejecutivo, José Manuel Lage, asegura que la tasa "ha venido para quedarse".

Precisamente el grupo municipal del PP denuncia hoy las primeras consecuencias de la aplicación de la tasa turística en A Coruña. Aseguran que operador alemán de vuelos chárter dejará de operar desde A Coruña. Consideran que el impuesto es una barrera más al sector turístico, que aún se está recuperando tras años muy difíciles. Acusan al Gobierno Local de falta total de diálogo con el sector y de deficiencias en su gestión.