El proyecto DIGITALASVEGAS, de 2,65 millones de euros, mejora la gestión del ciclo del agua beneficiando a más de 128.000 habitantes de la comarca Vegas Altas-La Serena

El proyecto DIGITALASVEGAS concluye su ejecución tras impulsar la modernización y digitalización del ciclo urbano del agua en la comarca de Vegas Altas-La Serena. La iniciativa, que ha supuesto una inversión que ronda los 2,65 millones de euros, ha permitido implantar nuevas tecnologías para optimizar la gestión del recurso hídrico y mejorar la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia de los servicios de abastecimiento en un territorio que acoge a 128.379 habitantes de 37 municipios y 12 entidades locales menores.

El programa DIGITALASVEGAS, financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, nació como una respuesta a uno de los grandes retos que afrontan actualmente los municipios rurales: garantizar una gestión eficiente del agua en un contexto marcado por la sequía, la presión sobre los recursos hídricos y los efectos del cambio climático.

Entre los principales resultados alcanzados destacan la implantación de sistemas de telelectura y sensorización que permiten monitorizar en tiempo real parámetros como el caudal, la presión, el nivel o la calidad del agua, facilitando la detección temprana de fugas y averías, así como una gestión más eficiente de las redes de abastecimiento. Gracias a estas actuaciones, la red ha experimentado una mejora del rendimiento técnico hidráulico del 2% en términos interanuales, contribuyendo a un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles.

“Con DIGITALASVEGAS hemos demostrados que la transformación digital no es una opción, sino una herramienta imprescindible para garantizar la sostenibilidad del agua y la resiliencia de nuestros territorios. Hoy contamos con una gestión más eficiente, más transparente y mejor preparada para afrontar los desafíos que plantea el cambio climático”, destaca Javier Sánchez Romero, director ejecutivo de Veolia Agua de Extremadura