El IES Lacimurga de Navalvillar de Pela obtiene el Premio Nacional Zinkers 2026 y consolida a Extremadura como referente en educación para la sostenibilidad

El IES "Lacimurga Constantia Iulia", de Navalvillar de Pela, ha sido distinguido con el Premio Nacional Absoluto Zinkers 2026 en la modalidad de Formación Profesional, el máximo reconocimiento que concede la Fundación Repsol dentro de uno de los programas educativos sobre sostenibilidad e innovación más importantes del país.

El galardón fue anunciado durante la Gala Nacional de los Premios Zinkers 2026, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde el centro representaba a Extremadura tras haber obtenido previamente el Premio Autonómico en las modalidades de Secundaria y Formación Profesional.

Con este reconocimiento, el IES Lacimurga sitúa nuevamente a Extremadura en la primera línea de la innovación educativa española y escribe una nueva página en la historia de la educación extremeña, al ser el primer centro extremeño que se proclama ganador absoluto nacional de esta iniciativa.

Un premio dentro de uno de los mayores programas educativos de España

Los Premios Zinkers forman parte del programa educativo impulsado por la Fundación Repsol, una iniciativa de referencia en educación para la sostenibilidad, la transición energética, la economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente, este programa reúne a más de 9.000 centros educativos, más de 15.000 docentes y más de 370.000 alumnos de España y Portugal, consolidándose como una de las mayores comunidades educativas comprometidas con la innovación, el pensamiento crítico y la construcción de un futuro más sostenible.

El proyecto galardonado, Olive-Circular Hub, nace como un entorno de innovación aplicada desde el que el alumnado trabaja sobre retos reales del sector oleícola, diseñando soluciones sostenibles con capacidad de transferencia al tejido empresarial.

La metodología desarrollada conecta aprendizaje, empresa y territorio mediante un proceso estructurado de investigación, diseño, validación y mejora continua, convirtiendo cada reto empresarial en una auténtica oportunidad de aprendizaje.

La consolidación de un modelo educativo reconocido a nivel nacional

La obtención del Premio Nacional Absoluto Zinkers 2026 de Formación Profesional se suma al Premio Nacional Centro Sostenible 2025, concedido hace apenas unas semanas al IES "Lacimurga Constantia Iulia".

Ambos reconocimientos comparten un hecho histórico: es la primera vez que un centro educativo extremeño consigue estos dos galardones nacionales, situando al IES Lacimurga entre los grandes referentes españoles en innovación educativa, aprendizaje experiencial y educación para la sostenibilidad.