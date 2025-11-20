Tres detenidos por repostar 8.555 euros de gasoil con la tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes, día 18 de noviembre, a una empleada de un centro de educación especial de Badajoz y a otras dos personas por el uso fraudulento de la tarjeta bancaria de dicho centro, en la que cargaron 8.555 euros en compras de gasoil.

Detenciones que son fruto de la denuncia interpuesta el pasado 28 de octubre por parte de los administradores del citado centro educativo en la que se indicaba que habían descubierto un "descuadre de dinero muy elevado" en las facturas habituales de gasoil.

De la investigación se hizo cargo el grupo judicial de delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial quienes, realizando gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, averiguaron que los cargos se venían ejecutando desde el pasado mes de junio hasta el mes de octubre y que ascendían a 8.555 euros, indica la Policía Nacional en una nota de prensa.

Gracias al visionado de las cámaras de seguridad de las gasolineras donde se efectuaban los repostajes pudieron identificar a la empleada del centro y dos varones. Los vehículos repostados eran suyos propios pero también los de terceras personas a quienes, mediante engaño, les hacían creer que disponían de una tarjeta de descuento especial, entregándoles éstos una cuantía inferior al precio real del repostaje, beneficiándose los detenidos del total del dinero recibido.

Los agentes lograron identificar plenamente a los tres autores del ilícito penal, dos varones y una mujer de entre 38 y 46 años de edad, procediendo a su detención el pasado día 18 de noviembre.