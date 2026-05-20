Transportes lanza un nuevo estudio informativo para el paso de alta velocidad Madrid-Extremadura por Toledo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha desbloqueado el desarrollo de la línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura con el avance de un nuevo estudio informativo complementario, y ha lanzado un nuevo estudio informativo para su paso por Toledo.

En concreto, el proceso de información pública del 'Estudio Informativo complementario del proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Madrid-Oropesa. Tramo I. Ramal de conexión provisional entre la LAV Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara en el entorno de Bargas (Toledo)' arrancará en los próximos días con la publicación en el BOE, conforme a lo previsto en la Ley del Sector Ferroviario y a los efectos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Este proceso se abrirá por un período de 30 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE y tendrá por objeto que las personas físicas, instituciones y administraciones interesadas puedan formular observaciones sobre la concepción global del trazado, según informa el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

La nueva conexión transitoria, que se someterá al proceso de información pública en los próximos días, sumada a la futura electrificación de la línea convencional, permitirá servicios ferroviarios con origen en Puerta de Atocha en Madrid, la utilización de la LAV Madrid-Sevilla hasta Pantoja y el uso, a su vez, de otro tramo de la línea convencional.

Con todo ello se conseguirá el adelanto de los plazos para la mejora de tiempos en los servicios ferroviarios Madrid-Extremadura mientras, en paralelo, se finalizan los estudios correspondientes del paso por Toledo.

DATOS TÉCNICOS DEL NUEVO ESTUDIO

Señala el ministerio que las actuaciones incluidas en el estudio informativo han consistido en el diseño de dos nuevas alternativas de trazado con parámetros adecuados a una línea de alta velocidad, y ambas se diseñan para vía doble electrificada, apta para una velocidad genérica de 350 kilómetros/hora, tráfico exclusivo de viajeros y ancho estándar.

Se abordan todos los ramales necesarios para conectar en la LAV Madrid - Sevilla en el extremo este, mientras que en el lado oeste, será preciso un cambiador de anchos además de la posterior conexión en la línea convencional.

Igualmente, está prevista la inclusión de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) para aumentar la capacidad de la línea ferroviaria.

Una vez definidas técnicamente las alternativas del estudio se ha llevado a cabo un análisis multicriterio o comparación entre opciones que permita la selección de la alternativa más recomendable, tal como prescribe la Ley del Sector Ferroviario, con la conclusión de que la que mejor cumple con los objetivos perseguidos es la alternativa 1.

ANTECEDENTES

Según recuerda el Ministerio de Transportes, en diciembre de 2020 se sometió a información pública el 'Estudio Informativo del Proyecto de la Línea ferroviaria de Alta Velocidad Madrid - Extremadura. Tramo: Madrid - Oropesa', cuyo objetivo era la definición de la solución más adecuada para una nueva infraestructura de alta velocidad entre Madrid y Oropesa, que "permitiera mejorar sensiblemente la calidad y prestaciones de los servicios ferroviarios y dar continuidad al resto de tramos del corredor ferroviario Madrid-Extremadura".

Según señala, el estudio comprendía el diseño de doble vía electrificada y con ancho estándar, que debido a la longitud de la actuación, el citado estudio se dividió en 4 tramos, que son I Toledo, II Torrijos, III Talavera y IV Oropesa.

En vista de las alegaciones recibidas durante el trámite de información pública y audiencia del estudio completo, se podrían producir modificaciones significativas en los tramos I y II, y por esto fue necesario redactar un nuevo estudio informativo (estudio informativo Madrid - Oropesa, nuevas propuestas de trazado) que se sometió al trámite de información pública y audiencia en diciembre de 2024.

Por el contrario, los tramos III Talavera y IV Oropesa del estudio informativo completo no sufrirían modificaciones significativas a resultas del trámite de información pública, y están en trámite de evaluación ambiental desde diciembre de 2024, siendo estos dos, los tramos con una tramitación más adelantada.

En diciembre de 2025, se inició el proceso para la evaluación ambiental del tramo II, Torrijos, con la remisión al órgano ambiental del resultado relativo a este tramo de la información pública y audiencia celebrado en diciembre de 2024.

PASO POR TOLEDO

Añade el ministerio que en la aprobación provisional de 13 de diciembre de 2024 (estudio informativo Madrid - Oropesa, nuevas propuestas de trazado), se propuso la alternativa Toledo Central en el tramo I. Sin embargo, durante el proceso de alegaciones, las principales administraciones afectadas (Ayuntamiento y Diputación de Toledo, y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) propusieron trazados alternativos que constituyen una modificación sustancial de las soluciones sometidas a información pública, por lo que se requiere la redacción de un nuevo estudio informativo y su consecuente tramitación ambiental

En consecuencia, este Ministerio avanza que "en las próximas semanas contratará la redacción de un nuevo estudio informativo que analice la viabilidad de dichas soluciones".

El conocimiento que ya se tiene del entorno de Toledo por los trámites ya realizados indican que el nuevo estudio informativo requerirá la elaboración de numerosos de estudios temáticos siendo, especialmente relevantes los análisis patrimoniales, hidrológicos y ambientales y con gran complejidad técnica.

Por ello y a efectos de cumplir el compromiso del Gobierno por dotar a Extremadura de una conexión ferroviaria de alta velocidad acorde con los plazos comprometidos con la Union Europea, se hace necesario avanzar en la mencionada conexión transitoria para reducir los tiempos de viaje.