Quintana reconoce "reuniones internas" con los precandidatos a liderar el PSOE extremeño para "rearmar" el partido

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido que se están produciendo distintas "reuniones internas" entre los precandidatos a la Secretaría General del partido, dentro de un proceso en el que la formación "tiene que reforzarse" y "rearmarse".

"Bueno, son reuniones internas, yo no he hablado de ellas, y creo que lo que estamos haciendo es un trabajo interno", ha remarcado, junto con que "el partido tiene que reforzarse, tiene que rearmarse" y "esta sociedad necesita al Partido Socialista" como también Extremadura, de manera que están "precisamente trabajando y hablando internamente".

Así, preguntado este jueves en Badajoz, en calidad de presidente de la gestora, por una nueva reunión con los precandidatos prevista para este jueves y cómo han ido las últimas conversaciones, Quintana ha explicado que está hablando con los cuatro precandidatos y que van a seguir trabajando, a la vez que ha pedido que se entienda que son "cuestiones internas".

"Son cuestiones internas, en las que, lógicamente, mi pensamiento es tratar de que hubiera el máximo consenso posible", ha reafirmado, para aseverar que, en el caso de que haya primarias, pasa por que se desarrollen "de la mejor manera más justa, más democrática y más independiente por parte de la gestora y del comité de ética", ante lo que está "seguro que así va a ser".

"El resto de las cuestiones, entender que son cuestiones internas", ha insistido, a la par que ha apuntado que su objetivo es "primero buscar el consenso" y si posteriormente se celebran primarias, como así está establecido en la normativa interna del partido, que se desarrollen "de la manera más positiva, porque la sociedad está deseando de un PSOE fuerte porque le viene bien a la región y le viene bien a la sociedad".

POSIBLE GOBIERNO PP-VOX

Por otro lado e interpelado también por las negociaciones en torno a un posible futuro ejecutivo regional entre PP y Vox en Extremadura, el hecho de que ninguno detalle plazos y que se hable de posibles consejerías que podrían asumir los de Abascal, José Luis Quintana ha reconocido que lo ve "un poco raro", y ha ironizado con que Vox "pide" Agricultura pero este miércoles vota en contra de las ayudas agrícolas del decreto de borrascas.

Ante ello, se ha preguntado "cómo se entiende eso" y "cómo va a funcionar un gobierno donde resulta que Vox está contra las ayudas a los agricultores, que se votó ayer en el Congreso, que todos los grupos parlamentarios votaron a favor menos Vox". "¿Eso va a pasar aquí en Extremadura? ¿Quieren la Consejería de Agricultura para eso? De verdad que yo creo que va a haber gobierno, pero no sé qué es peor", ha dicho, "porque las circunstancias que están sucediendo y lo que estamos viendo es que va a ser un gobierno con enormes dificultades internas".