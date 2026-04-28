La Policía Nacional detiene en Mérida a la presunta responsable de una detención ilegal y seis delitos adicionales

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Mérida, procedieron entre el 17 y 20 de abril, a la detención de una mujer, hasta en dos ocasiones por su presunta autoría de un delito de tráfico de drogas agravado, detención ilegal, trato degradante, robo con violencia y/o intimidación, amenazas, estafa, lesiones y falsedad documental.

El pasado día 10 de abril se personaba en la Comisaría de Policía Nacional de Mérida una persona, con evidente estado de nerviosismo, manifestando que había estado retenida en contra de su voluntad en una vivienda del Barrio de San Lázaro, pudiendo aportar los datos de la presunta autora y del lugar, siendo estos sobradamente conocidas por los agentes de la Brigada de Policía Judicial.

La víctima, mujer de 43 años de edad, relataba haber sufrido tratos degradantes en esa vivienda, ser obligada a preparar dosis de droga que posteriormente vendía, a través de una ventana, a los drogodependientes que acudían al domicilio y al mismo tiempo le retuvieron su tarjeta bancaria, haciendo uso de la misma.

De la investigación se hizo cargo la Brigada Local de Policía Judicial de Mérida, quienes, con la preceptiva autorización judicial, llevaron a cabo un operativo con una entrada y registro del domicilio en cuestión, no localizando a la presunta responsable si bien a su hijo, un menor de 12 años de edad, además de intervenir 70 gramos de hachís, diversa documentación, tarjetas y cartillas bancarias a nombre de terceras personas, diversos útiles necesarios para la preparación y venta de sustancia estupefacientes.

Fue el 17 de abril cuando se recibía en la Sala del 091 una llamada alertando de que una persona, que había ocupado una vivienda, amenazaba a los vecinos, resultando que se trataba de la misma persona buscada por los agentes de Policía Judicial, por los hechos descritos anteriormente, procediendo los actuantes de Seguridad Ciudadana a su detención, una mujer de 45 años de edad.

Tras ser puesta a disposición de la Autoridad Judicial, se acordó su libertad y la de su colaborador (varón de 61 años de edad), persona que prestaba servicios en la vivienda para vender la droga y que se personó voluntariamente en la Comisaría tras conocer que estaba siendo reclamado por la Autoridad judicial.

Significar que en el periodo de una semana los presuntos responsables del ilícito penal que nos ocupa, han sido detenidos en varias ocasiones, siendo puestos ante la autoridad judicial y quedando en libertad con cargos.