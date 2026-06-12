La 'Vuelta a la España Rural' de Fademur llega a Miajadas este viernes

La iniciativa 'La vuelta a la España rural: Mujeres al frente del cambio', impulsada por la Federación de Asociaciones de Mujeres RuralesEnlace externo (Fademur), debatirá este viernes, día 12, en Miajadas (Cáceres) sobre el futuro del territorio.

Con esta jornada, Fademur pretende ofrecer una visión "profunda" de la situación actual y entender que está ocurriendo "realmente" en el medio rural a través de testimonios directos y experiencias compartidas entre mujeres.

El programa dará comienzo a las 09,30 horas con la recepción y acreditación de los participantes. A las 10,00 tendrá lugar la inauguración oficial de la jornada con las intervenciones previstas del alcalde de Miajadas, Antonio Díaz; la vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero; la presidenta de Adicomt, Olga Tello; y el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

Asimismo, a las 10,30 horas, la gerente de Adicomt, Mariví Vega Casallo, ofrecerá una ponencia sobre las ayudas y subvenciones para la creación de empresas y el desarrollo rural, enfocada en el marco PAC y el programa Leader, apunta en nota de prensa Fademur.

Posteriormente, a las 11,00 horas, se abordará el acceso de las mujeres a los órganos de gobernanza, a cargo de Mª Paz Perdigón Florencio, del Departamento de Formación de Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura.

Antes de la pausa, a las 11,40 horas, la técnica de Fademur Extremadura, Montaña Pacheco, presentará el libro 'Mujeres Rurales, 20 años avanzando en Igualdad'. Tras una pausa para el café a las 12,00, las actividades se reanudarán a las 12,15 con la intervención de Gervasio Martínez Mateo, del Gabinete Técnico de UPA-UCE Extremadura, quien hablará sobre la incorporación de las mujeres a la empresa agraria y las potencialidades de la agricultura familiar.

A las 12,45 horas, el jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotaciones Agrarias de la Junta de Extremadura, Antonio Gordón Barragán, expondrá los instrumentos de financiación pública de la PAC y la titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

El bloque de la tarde comenzará a las 13,15 horas con la proyección del documental 'Mujeres de tierra y cielo', enfocado en la incorporación y mantenimiento de las mujeres en la actividad económica del medio rural.

El debate posterior estará moderado por la responsable de Comunicación de Fademur Extremadura, Leticia Gallego, y contará con la participación de María Eugenia Búrdalo Nogales (de Huecoex y participante en el documental), y Petri Monge Tejeda (agricultora cultivadora del pistacho). La jornada finalizará con un cóctel de despedida para los asistentes.