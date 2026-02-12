PP y Vox polemizan en Redes Sociales alejando el regreso de las negociaciones, el PSOE rechaza de plano una abstención

Continúan las idas y venidas y el pulso en la relación entre PP y Vox a cuenta de las negociaciones o ausencia de ellas para la conformación de un gobierno de coalición.

EXIGENCIAS DE VOX

En este caso, las exigencias puestas sobre la mesa por la formación de Santiago Abascal pasarían por consejerías como Agricultura, Industria, Economía e Interior, además de una vicepresidencia e influir en políticas como las migratorias, las educativas, posición en otros entes autonómicos, y el cumplimiento del programa electoral con el que Vox acudió a la llamada con las urnas el pasado 21D. Exigencias que vista la correlación de fuerzas, parecen una propuesta de máximos.

VOX ACUSA AL PP

Al respecto y en mensaje a través de sus Redes Sociales, El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, criticaba que el PP y la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, filtren informaciones "oportunamente manipuladas" sobre las primeras posturas "en los intentos de negociación que empezaron con Vox" y ha insistido en que "así no vamos a ningún lado".

"Lo mismo que en las negociaciones del 23. Así no vamos a ningún lado. Encima ayer supimos que le ha pedido al PSOE que se abstenga. Ole, ole y ole. Ya sabíamos que tiene muchas coincidencias con ese partido", ha señalado.

Además apuntaba Fernández que no hay que olvidar que Guardiola ya les "trató de engañar incumpliendo el acuerdo que la hizo presidenta en el 2023". Apuntando que, cuando Vox abandonó el gobierno de Extremadura "por coherencia" con sus posiciones, María Guardiola "se rió mucho". "Recuerdo bien esos plenos, y luego convocó elecciones, por soberbia y sin intentar acordar unos presupuestos", ha añadido.

Por ello, el presidente de Vox en la Asamblea ha asegurado que cuando Guardiola "quiera respetar de verdad lo que han dicho los extremeños, y llevar una negociación seria con Vox, sin enredar, ni filtrar informaciones oportunamente manipuladas, aquí estamos". "A nosotros ya no nos engañan ni una vez más", ha concluido.

GUARDIOLA LO NIEGA TODO

En respuesta, la Presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola afirmaba: “No es verdad. Rotundamente no. Para filtrar eso, que no se corresponde con la realidad, publicaríamos los documentos completos, teniendo en cuenta que la semana pasada autorizaste públicamente que los enseñáramos. Aún así no lo hemos hecho, porque entendemos que no aporta al buen fin de las negociaciones. La mano está tendida, la agenda abierta, la voluntad intacta y la convicción de que lo que nos separa es mínimo. Extremadura no puede esperar. Día y hora, las horas que hagan falta y se le da a nuestra tierra lo que necesita y lo que nos han pedido un 60% de los votantes”.

EL PSOE RECHAZA DE PLANO LA ABSTENCIÓN

Mientras, el PSOE ha negado que Guardiola haya pedido la abstención a su partido y ahora mismo no se contempla esa posibilidad. Así, AYER La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, rechazaba de plano que el PSOE vaya a facilitar con sus votos un Gobierno de María Guardiola en Extremadura que no dependa de Vox. "¿Abstención? En absoluto", ha aseverado.