Vox destaca que "Extremadura ya goza de estabilidad y prosperidad" con los nuevos presupuestos

El Grupo Parlamentario Vox ha valorado este miércoles que "Extremadura ya goza de estabilidad y prosperidad" tras la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2026 este miércoles en la Asamblea de Extremadura, unas cuentas que "llevan el sello de VOX y que refuerzan a las familias, los servicios públicos, el campo y la economía". Subrayan que se han aprobado unos presupuestos que llevan el sello de VOX y priorizan los intereses de los extremeños", tras lo que ha valorado que estas cuentas "permiten bajar impuestos al tiempo que refuerzan los servicios sociales y el campo extremeño".

Según ha destacado, los Presupuestos de Extremadura para 2026 destinan 500 millones de euros más a sanidad y dependencia, así como más de 200 millones a Servicios Sociales, y duplican las ayudas a la natalidad e incrementan la atención a las personas con ELA, apunta Vox en nota de prensa.

También se recortan 10 millones de euros en cooperación internacional para reinvertirlos en servicios sociales, de tal forma que "el dinero de los extremeños se queda en Extremadura".

En materia fiscal, se rebajan los dos primeros tramos del IRPF y se facilita el acceso a la vivienda mediante reducciones tributarias, señala Vox, que apunta además que las nuevas cuentas también refuerzan el campo extremeño con una inversión de 20 millones de euros para impulsar el regadío de Tierra de Barros.

Resalta Vox que se destinan 10,8 millones a seguros agrarios y "crean un nuevo Fondo de Compensación Agraria para proteger a los agricultores frente a las imposiciones de Bruselas", mientras que contemplan inversiones en caminos rurales, sanidad animal, lucha contra la seca y apoyo a sectores estratégicos, señala.