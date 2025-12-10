Vox culpa a PP y PSOE de cambiar la "identidad" extremeña con políticas que expulsan a jóvenes y atraen migrantes

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha señalado que PP y PSOE son los responsables de las políticas que provocan la marcha de jóvenes de Extremadura así como del incremento de la población inmigrante, lo cual supone la "tormenta perfecta para modificar la identidad y la prosperidad" de esta comunidad.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Mérida, acompañada por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, en el que se ha presentado un informe de la Fundación Disenso sobre inmigración.

En este marco, ha criticado que 2.000 jóvenes hayan tenido que abandonar Extremadura en 2024 mientras que la Junta de Extremadura de María Guardiola "sigue financiando plazas de inmigración ilegal", así como que, desde el año 2018, la población inmigrante en esta comunidad ha aumentado un 58 por ciento.

"Es la tormenta perfecta para modificar la identidad de Extremadura y la prosperidad de esta gran tierra. Y esto tiene unos responsables. Es el Partido Socialista y un Partido Popular servil y continuista de las políticas de la izquierda", ha asegurado.

En este sentido, ha sostenido que los extremeños "ansían un cambio de rumbo" de las políticas que les prometen en campaña "pero que cuando llegan a los gobiernos no cambian absolutamente nada".

Los responsables de esto son el PSOE del "procesado" Miguel Ángel Gallardo, que han hecho "del odio a España y de la corrupción su manual de resistencia" y un PP "servil y continuista de las políticas de la izquierda" como han comprobado con Guardiola que ha "comprado absolutamente toda la mercancía averiada de la izquierda".

Sobre la candidata del PP a la reelección, ha dicho que los ciudadanos "no quieren políticos que se victimicen a la primera crítica política", como considera que ha hecho María Guardiola, a quien ha preguntado si va a llamar también "machistas" a las mujeres extremeñas trabajadoras que la señalan por "abandonarlas" a aquellas mujeres que les han trasladado su preocupación ante el aumento de las agresiones sexuales un 460 por ciento mientras el Partido Popular "mira hacia otro lado".

Así, ha dicho que los extremeños quieren políticos que trabajen por el bienestar de los ciudadanos, por las futuras generaciones y por los jóvenes y que "no se tengan que ir de esta gran tierra que es Extremadura".

Por ello, ha dicho, es el momento de apostar por Vox, por el "sentido común" de la mano de Óscar Fernández y de todo su equipo y aplicar políticas frente a la "estafa" que representa el Partido Popular y a la "mafia" que representa el Partido Socialista.