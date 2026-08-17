Villanueva de la Serena celebra el 28 de agosto una nueva edición de 12 horas de natación solidarias

Villanueva de la Serena celebrará el próximo 28 de agosto una nueva edición de sus 12 horas de natación solidaria en la piscina de verano.

Se trata de un evento deportivo que tiene entre sus objetivos, fomentar el deporte y los hábitos saludables y que, en su quinta edición, volverá a contar con la participación de diferentes clubes y asociaciones, según ha informado esta semana la concejala de Deportes de la localidad, María Lozano, quien ha destacado que se trata de una prueba de carácter solidario que comenzará a las 08,00 horas hasta las 20,00 horas y en la que puede participar cualquier ciudadano.

En esta ocasión, al iniciativa irá a favor del club deportivo para-karate de Asdivi que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del ocio y la formación.

En cuanto a las inscripciones, estarán abiertas hasta el día 17 de agosto. Los interesados deberán dirigirse de manera presencial a las instalaciones tanto de la piscina municipal de verano como en las instalaciones de la piscina climatizada y hacer su aportación de dos euros, dinero que irá íntegramente a la asociación.

Además, habrá un dorsal cero para aquellas personas que quieran colaborar sin participar en la actividad. Para ello, solo deberán los 2 euros en unas huchas que se instalarán en ambas piscinas o ingresarlos en una cuenta corriente habilitada para este fin.

El ayuntamiento de Villanueva de la Serena también ha destacado, en un comunicado, que el evento contará con diversos sorteos y premios, como por ejemplo, galardones para la persona de más y menos edad de participación, un sorteo final entre todos los participantes, obsequios para todos o un aperitivo final.