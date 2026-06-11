El vicepresidente, Óscar Fernández, presenta un presupuesto de casi 218 millones centrado en los servicios sociales y las familias

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura para presentar las cuentas de su departamento incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, que ascienden a 217,9 millones de euros.

Durante su intervención, Fernández Calle ha destacado que más de 200 millones de euros se destinan a las políticas de servicios sociales, infancia y familia, lo que supone un incremento superior al 32 por ciento respecto al último presupuesto aprobado bajo la anterior estructura administrativa.

Entre las principales medidas figuran la duplicación de las ayudas a personas afectadas por ELA, el refuerzo de los programas de inclusión social y el aumento de las ayudas a la natalidad.

El vicepresidente también ha puesto en valor la apuesta por la juventud, con un presupuesto para el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) cercano a los 9 millones de euros, destinado a la mejora de infraestructuras juveniles, la rehabilitación de espacios y al impulso de nuevas líneas de apoyo al emprendimiento joven.

Asimismo, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) contará con una dotación cercana a los 2 millones de euros, frente a los más de 11 millones que llegó a gestionar en ejercicios anteriores, en el marco de la reorientación presupuestaria impulsada por la Consejería.

Fernández Calle ha señalado que estas cuentas reflejan la voluntad de la Junta de Extremadura de concentrar los recursos públicos en aquellas políticas que tienen un impacto directo sobre el bienestar de los extremeños, reforzando la atención a las familias, los jóvenes y las personas más vulnerables de la región.