La Policía busca a David Salazar, un hombre de 33 años al que se le perdió la pista el domingo en Badajoz

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para dar con el paradero de David Salazar, de 33 años de edad, a quien se perdió la pista el pasado domingo, 7 de junio, en Badajoz.

Su familia ha puesto una denuncia para encontrar a este hombre que mide 1,65 es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía un pantalón vaquero azul y un polo azul marino.

La organización SOS Desaparecidos ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a David, para lo que ofrece el teléfono 868 286 726, así como el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es, para aportar cualquier información relevante sobre su paradero.