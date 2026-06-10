DESAPARECIDO

La Policía busca a David Salazar, un hombre de 33 años al que se le perdió la pista el domingo en Badajoz

Su familia ha puesto una denuncia para encontrar a este hombre que mide 165 centímetros, aproximadamente, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía un pantalón vaquero azul y un polo azul marino.

Redacción

Extremadura |

La Policía busca a David Salazar, un hombre de 33 años al que se le perdió la pista el domingo en Badajoz
La Policía busca a David Salazar, un hombre de 33 años al que se le perdió la pista el domingo en Badajoz | SOS Desaparecidos

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para dar con el paradero de David Salazar, de 33 años de edad, a quien se perdió la pista el pasado domingo, 7 de junio, en Badajoz.

Su familia ha puesto una denuncia para encontrar a este hombre que mide 1,65 es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía un pantalón vaquero azul y un polo azul marino.

La organización SOS Desaparecidos ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a David, para lo que ofrece el teléfono 868 286 726, así como el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es, para aportar cualquier información relevante sobre su paradero.

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