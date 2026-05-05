Los viajeros y las pernoctaciones en los alojamientos extrahoteleros de Extremadura crecen el 13 por ciento en marzo

Los apartamentos turísticos, alojamientos rurales, campings y albergues de Extremadura registraron un crecimiento del 13 por ciento, tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones en marzo, en variación anual, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los establecimientos extrahoteleros finalizaron con 51.116 clientes, el 12,9 por ciento más, y 100.937 estancias; una subida del 13,2 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

El total de viajeros es el mejor de un mes de marzo desde el inicio de la serie histórica en 2010, y el de pernoctaciones, el segundo más alto, solo superado por el de 2024 (114.978 viajeros).

Sumadas las dos tipologías de alojamientos -hoteleros y extrahoteleros-, marzo concluyó con 165.592 viajeros, el 10 por ciento más, y 303.577 pernoctaciones, un crecimiento del 6,4 por ciento.

La estancia media conjunta fue de 1,83 noches por viajero.