Los viajeros del autobús urbano suben un 8,7% en julio en Extremadura, hasta superar el millón

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 8,7 por ciento en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior hasta registrar una cifra de 1.074.000 pasajeros.

Con este incremento del 8,7 por ciento, Extremadura se sitúa como la comunidad en la que más crecen los viajeros del transporte urbano por autobús, frente a un aumento del 0,3 por ciento a nivel nacional, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas, con Extremadura (+8,7%), Castilla y León (+7,3%) y País Vasco (+6,7%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 9,8%.

En el conjunto del país, el transporte urbano por autobús contabilizó en julio 172 millones de usuarios, lo que representa un 0,3 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.