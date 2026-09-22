Las ventas del sector servicios aumentan en Extremadura un 2,3% en julio

El sector servicios de Extremadura ha aumentado su facturación un 2,3 por ciento el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 2,5 puntos menos que la media nacional, que ha sido del 4,8 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios ha aumentado en todas las comunidades autónomas en julio con País Vasco (+8,8%), Madrid (+6,4%) y Castilla - La Mancha (+5,70) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se han situado Baleares (0,4%), Extremadura (2,3%) y Navarra (2,7%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6,2 por ciento en Extremadura, 0,7 puntos más que la media nacional (5,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios ha experimentado una variación del 2,6 por ciento en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo ha sido positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria, que ha registrado una caída del 0,86 por ciento.