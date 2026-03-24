Veinte empresas agroalimentarias promocionan los productos de Extremadura en la Feria Alimentaria Barcelona 2026

La Junta de Extremadura impulsa la participación del sector agroalimentario regional en Alimentaria Barcelona 2026, uno de los principales encuentros internacionales del sector, con la presencia de empresas, denominaciones de origen y la marca promocional 'Alimentos de Extremadura'.

El certamen, que se celebra desde este lunes hasta el próximo día 26, reúne a cerca de 110.000 profesionales, más de 3.300 empresas expositoras y miles de compradores internacionales, consolidándose como un espacio clave para la generación de negocio en la industria alimentaria

Extremadura participa con 20 empresas agroalimentarias en un espacio agrupado de 256 m2, diseñado para facilitar el contacto directo con distribuidores, importadores y canales de comercialización, tanto nacionales como internacionales, informa la Junta en una nota de prensa.

La participación se articula bajo un modelo de acompañamiento integral por parte de Extremadura Avante, que no solo facilita la presencia en feria, sino que trabaja previamente en la preparación comercial de las empresas y en la generación de oportunidades reales de negocio.

Los productos que se presentan son principalmente de cerdo ibérico, aceite de oliva, quesos, aceitunas y otros como higos, pimentón, miel, carne fresca, una propuesta adaptada a las demandas actuales del mercado.

Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas participan de forma agrupada en la feria en un espacio representativo de unos 20 m2, poniendo en valor no solo el producto, sino el modelo productivo vinculado al territorio.

Dehesa de Extremadura, Queso de la Serena, Corderex, Cabrito de Extremadura y Torta del Casar refuerzan la imagen de la región como sinónimo de calidad, origen y autenticidad.

Esta presencia se ha reforzado con la visibilidad de la marca Alimentos de Extremadura en puntos estratégicos del recinto ferial, lo que garantiza un alto impacto ante miles de visitantes profesionales.

La ubicación en accesos principales y zonas de tránsito permite aumentar el reconocimiento de la marca y del conjunto del sector agroalimentario extremeño, amplificando el efecto de la participación empresarial.