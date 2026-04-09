Vega y Cotrina confrontan modelos en un debate de "guante blanco"

Los candidatos a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina, han protagonizado este miércoles un debate tranquilo y sin reproches, en el que han mostrado el modelo de partido que defienden y han coincidido en la necesidad de dar mayor protagonismo a las casas del pueblo de toda Extremadura, y de combatir a la derecha.

A lo largo de la poco más de media hora de duración de este debate, los dos candidatos a la Secretaría General del PSOE de Extremadura han abordado varios bloques, como el modelo de partido, las propuestas de futuro o la situación política regional, antes de cerrar con el "minuto de oro".

El primero en intervenir ha sido Álvaro Sánchez Cotrina, quien se ha dirigido a los militantes socialistas para asegurarles van a "volver a levantar nuestros pueblos y ciudades, a modernizarlos", con el objetivo de "volver a ser Extremadura".

Por su parte, la candidata Soraya Vega ha explicado que se presenta a la Secretaría General del PSOE de Extremadura para "abrir una nueva etapa" en el partido, así como para gobernar en la Junta de Extremadura y "devolver la dignidad" a la región, después de una "racha agotadora", que a su juicio "hay que cerrar esta etapa y avanzar".

En el primer bloque, en el que se ha abordado el modelo del PSOE de Extremadura que los candidatos defienden, Soraya Vega ha considerado que el reto actual del partido es "evolucionar, reconectar con la militancia y también con toda la ciudadanía", algo que se ha mostrado convencida de que "se puede hacer", para lo cual ha abogado por "la presencia, estar en nuestras casas del pueblo a lo largo y ancho de toda Extremadura".

Unas casas del pueblo que, según Soraya Vega, "sean el centro de la actividad orgánica, un núcleo de debate" en los que los militantes socialistas puedan "debatir e incluso confrontar también nuestras ideas", y ha abogado por abrir esas casas del pueblo al resto de la ciudadanía.

Vega también ha considerado "imprescindible" plantear tras el Congreso Extraordinario una Conferencia Política que ayude al partido a "enfocar lo que tenemos ya en marcha y es las próximas elecciones municipales del año del año 2027".

Por su parte, Sánchez Cotrina ha apostado por un "modelo de partido de la unión", que sea "capaz de asumir todas las sensibilidades" del PSOE, para lo cual ha destacado la necesidad de "escuchar muchísimo en todas y cada una de las casas del pueblo", así como "aprovechar todo el talento de la organización".

Sánchez Cotrina ha señalado que le "gusta" la propuesta de Soraya Vega de celebrar una Conferencia Política que, en su opinión, debe hablar de valores, del "sentimiento del partido", y que "active el debate dentro de la militancia".

El candidato también ha abogado por hacer del PSOE extremeño un partido joven, humanista, feminista y diverso, de tal forma que "recoja todas esas sensibilidades de la calle", tras lo que ha apuntado que su "propuesta estrella" en este materia es la de "territorializar" el PSOE y "llevarlo a todas y cada una de las comarcas" de Extremadura.

Las propuestas de futuro han centrado el segundo bloque del debate, respecto de las que Soraya Vega ha reafirmado que "el presente y el futuro de Extremadura pasa por el protagonismo de las mujeres", ya que en la actualidad hay más mujeres estudiando y trabajando que nunca, pero "sin embargo, las desigualdades persisten".

También "el futuro pasa por la gente joven", para lo cual, Soraya Vega ha apelado a "recuperar la idea" del expresidente Guillermo Fernández Vara de contar con "la mejor educación y el mejor empleo, y el mejor empleo está en la industria que hace crecer toda la economía", y para conseguirlo, ha dicho, es necesario "un proyecto político claro, con medidas muy concretas", ha dicho.

"En el PSOE nunca hemos tenido miedo, no tenemos miedo a ninguna convocatoria electoral, ni a tomar decisiones", ha aseverado Soraya Vega, quien ha llamado a no tener miedo "a combatir a la derecha y a combatir a la extrema derecha que está poniendo en riesgo los avances sociales, las libertades, los derechos, especialmente, de aquellos colectivos más vulnerables", ha lamentado.

Respecto a las propuestas de futuro, el candidato Álvaro Sánchez Cotrina ha reafirmado su objetivo de que el PSOE de Extremadura "vuelva a ganar las elecciones de 2027", para lo cual, prevé actiar la "inmensa maquinaria" que tiene el partido para "ser capaces de convencer, de convencer para ganar y volver a la Junta de Extremadura".

Sánchez Cotrina ha abogado por una política "de tú a tú, de carne y hueso", tras lo que ha entendido que ganar "sin las ciudades y las cabeceras de comarca es imposible", tras lo que ha lamentado que actualmente el PSOE está "en oposición en todas las cabeceras de comarca o en muchas de ellas y también en las grandes ciudades".

Por todo ello, ha aseverado Sánchez Cotrina que se va "a poner a currar desde ya para darle instrumentos y herramientas al partido", en materia de empleo, de industria o de vivienda, así como con la necesidad de contar con "servicios públicos, potentes, de calidad".

En cuanto a la situación política actual de Extremadura, el candidato Álvaro Sánchez Cotrina ha lamentado el "desgobierno" que está sufriendo la región con María Guardiola, con una "inestabilidad absoluta" tras 118 días sin gobierno, ha dicho.

Sánchez Cotrina ha criticado que en el PP extremeño "no hay sueños, no hay ambición, no hay anhelos, no hay ganas, no hay proyecto político", cuando a su juicio, "el proyecto político es lo más importante para un dirigente".

Por su parte, Soraya Vega ha lamentado que "frente al tremendo lío que tienen montado en Extremadura el PP y Vox", se ha mostrado "muy orgullosa del Gobierno socialista de Pedro Sánchez", que cuenta con un extremeño "al frente de la mejor economía de Europa", y que dice "sin ningún tipo de complejo, no a la guerra".

Ante esta situación, "Extremadura está parada", por lo que Soraya Vega ha considerado que "en estas primarias, quien tiene que ganar es el PSOE", que debe ser "el dique de contención" que los ciudadanos "están esperando".

Cabe destacar que este debate que se ha celebrado antes de las primarias que tendrán lugar este sábado, 11 de abril, y en las que los 9.366 militantes socialistas extremeños podrán elegir entre Sánchez Cotrina y Vega para sustituir al frente del PSOE de Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, tras su dimisión por los malos resultados conseguidos en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Tras las celebración de las primarias, de las que saldrá el nuevo dirigente regional del partido, el proceso culminará con el 16º Congreso Extraordinario Regional en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del PSOE extremeño, y que se celebrará el próximo 25 de abril en Mérida.