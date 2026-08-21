Varias asociaciones memorialistas de Extremadura recogen firmas para exigir la retirada de la Cruz de Cáceres

Diversas entidades de memoria histórica, entre ellas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), han lanzado una campaña pública, que incluye la recogida de firmas, en la que exigen la retirada inmediata de la Cruz de los Caídos, situada en la Plaza de América de Cáceres, por tratarse de un vestigio de la dictadura franquista.

Asimismo, han anunciado la presentación de alegaciones frente al expediente iniciado por la Junta de Extremadura para declarar el monumento como Bien de Interés Cultural (BIC) con el objetivo de "forzar su permanencia en la vía pública".

En este sentido, anuncian que se personarán en el expediente de la declaración como BIC para tener acceso a los informes que maneja la Junta de Extremadura.

Las organizaciones memorialistas señalan que la incoación del expediente BIC constituye una "maniobra política" basada en los acuerdos entre PP y Vox para "eludir el cumplimiento" de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Esta acción intenta "bloquear" la resolución del Gobierno de España que ya ordenó la eliminación de la Cruz e inclusión en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Del mismo modo, ya figuraba dentro del Catálogo de vestigios franquistas de la Diputación de Cáceres desde 2018. Además, recuerdan la existencia de un acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Cáceres de fecha 16 de diciembre de 2004, aprobado por unanimidad, para la retirada de dicha cruz y su traslado al cementerio municipal.

Entre los argumentos que manejan los promotores de la campaña, señalan que tiene su origen en la propaganda fascista, ya que fue concebida en 1937 y construida en plena Guerra Civil, así como fue diseñada "con el fin explícito de glorificar la dictadura franquista".

Asimismo, consideran que supone una humillación para las víctimas, pues representa "un símbolo de dolor para las familias de las más de 677 personas ejecutadas por la represión franquista en Cáceres entre 1936 y 1943, muchas de las cuales continúan desaparecidas".

Consideran además que no se ha producido una "resignificación y valor artístico" del monumento, al entender que la retirada de placas en 1984 "no alteró su función de exaltación totalitaria". Además, los informes técnicos señalan que es una obra "de diseño simple y repetitivo que carece del valor artístico excepcional para ser protegida como BIC".

Por todo ello, reclaman la cancelación inmediata de la tramitación del expediente que busca otorgar la máxima protección patrimonial al monumento; así como el la ejecución del artículo 35 de la Ley 20/2022 y de la resolución de la Secretaría de Estado para proceder a la retirada de la Cruz.

Igualmente, en aras a la transparencia, piden la publicación íntegra de los informes técnicos autonómicos y consideración formal de las resoluciones estatales.

Las asociaciones sostienen que la memoria histórica se defiende "mediante la pedagogía y la investigación en museos y libros, no manteniendo monumentos de exaltación totalitaria en los espacios públicos compartidos".

Por último, indican que las firmas recogidas serán enviadas tanto a la Junta de Extremadura como al Ayuntamiento de Cáceres.

Los promotores de esta campaña son ARMHEx (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura), Grupo de Memoria Histórica de Garciaz. ARMH José González Barrero, AMHD Tierra de Barros, AMECECA, Agrupación de Familiares de desaparecidos de la Guerra Civil y el Franquismo de Feria, Colectivo de Memoria de Futuro de Alburquerque, AFAMEVVA, AMECADEC, AMHD-CS.

También la Asociación de Jóvenes del Valle del Jerte, Asociación Matilde Landa, Asociación de Represaliados del franquismo de Fregenal de la Sierra, AVF Valverde de Llerena, Familias de combatientes republicanos desaparecidos en el Frente de Extremadura, Agrupación de Familiares Represaliados de Zarza la Mayor, Delegación en Extremadura de la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España, Asociación La Corujá de Bodonal de la Sierra.