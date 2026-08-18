Valverde de Leganés vende 71 solares a precios "muy por debajo de mercado" para facilitar el acceso a la vivienda

El Ayuntamiento de Valverde de Leganés continúa formalizando las compraventas de solares municipales hasta alcanzar la cifra de 71 desde que se pusiera en marcha esta iniciativa que pone a disposición de los vecinos parcelas urbanas a un precio de 125 euros por metro cuadrado, "muy por debajo" de su valor de mercado, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.

Una medida que responde a la voluntad del consistorio de ofrecer suelo urbano a un "precio justo y asequible", eliminando una de las "principales barreras para acceder a una vivienda" y evitando "procesos especulativos" que dificulten el acceso de los jóvenes y las familias a la construcción de su hogar.

El alcalde de Valverde de Leganés, Manolo Borrego, ha destacado que el objetivo es que los jóvenes de la localidad "tengan la oportunidad de quedarse en su pueblo, formar aquí su familia y construir su futuro".

Por ello ponen a su disposición suelo municipal a un precio "muy inferior al del mercado", porque creen que facilitar el acceso a la vivienda es "una de las mejores inversiones" que el ayuntamiento puede hacer "para garantizar el futuro de Valverde de Leganés".

El primer edil señala además que esta política municipal forma parte de una estrategia de crecimiento basada en ofrecer "oportunidades reales" a quienes desean vivir en el municipio.

"Estamos construyendo un Valverde preparado para el futuro, con nuevas urbanizaciones, servicios públicos de calidad, infraestructuras modernas y espacios pensados para seguir creciendo. Queremos un pueblo con vida, con niños en sus calles, con familias que apuesten por quedarse y con jóvenes que puedan desarrollar aquí su proyecto de vida", ha señalado.

La venta de estos solares municipales se integra en una "política de desarrollo urbano responsable" que busca favorecer el crecimiento ordenado del municipio, fijar población y generar nuevas oportunidades residenciales.