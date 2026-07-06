Valencia de Alcántara busca recuperar la memoria de sus emigrantes de los años 60 y 70

Valencia de Alcántara ha convocado un encuentro, convocado por el ayuntamiento junto a diversas entidades locales y provinciales, dirigido a los vecinos de la localidad que emigraron durante las décadas de 1960 y 1970 hacia países de Centroeuropa, entre los que se destacan Alemania, Francia, Suiza y Holanda, para poner en valor sus historias de vida.

La iniciativa, que se celebrará el próximo miércoles, 15 de julio en el Hogar de Mayores del municipio, tiene como principal objetivo recuperar, escuchar y poner en valor los testimonios personales de aquellos que residieron en el extranjero, consolidando de este modo una parte esencial de la memoria social e histórica de la población.

​El evento técnico estará coordinado y dirigido por José Antonio Pérez Rubio, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura, y Marcelo Sánchez-Oro Sánchez, profesor de Sociología de la misma institución académica.

Este foro se enmarca en un proyecto promovido por la Asociación Extremeña de Sociología (ACISE) y cuenta con la financiación de la Diputación Provincial de Cáceres.

Asimismo, la actividad dispone del respaldo del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, el grupo de investigación DELSOS de la UEX y la Asociación de Pensionistas San Bartolomé.

​El único requisito para asistir y aportar testimonios a la sesión es haber formado parte de los flujos migratorios de las citadas décadas hacia el continente europeo.

El lugar de reunión fijado es la sede de la Asociación de Pensionistas San Bartolomé, ubicada en la Plaza de Gregorio Bravo.

​Al concluir las intervenciones y el debate sociológico, se ofrecerá un aperitivo de cortesía a todos los participantes en las propias instalaciones del centro.

Desde el Ayuntamiento se ha emitido un llamamiento público a la participación ciudadana, subrayando que las vivencias individuales de los emigrantes constituyen un pilar irremplazable dentro de la historia colectiva de la localidad.