UPA-UCE reclama a la Junta que ponga en marcha ayudas para afrontar los costes de los agricultores y ganaderos

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado este martes a la Junta que "ponga presupuesto encima de la mesa para que los agricultores y ganaderos de la región puedan amortiguar el impacto económico por la guerra de Irán".

Esta organización agraria considera insuficientes las ayudas que puso en marcha el gobierno central el pasado mes de marzo para dar respuesta económica a la guerra desatada en Oriente Próximo y, por ello, reclama una "respuesta adicional" de la Junta de Extremadura.

Así, UPA-UCE Extremadura lamenta que, a día de hoy, los agricultores y ganaderos "no han recibido ningún tipo de ayuda por la subida de los costes de producción generada tras la guerra de Oriente Medio", por lo que asevera han tenido que hacer frente a una importante subida de costes de carburantes en plena campaña y la continuidad de los 20 céntimos "siguen siendo insuficientes debido a que el incremento de los precios ha sido mayor".

Ante esta situación, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha reclamado al Ejecutivo regional que "ponga presupuesto encima de la mesa" para apoyar a estos productores, ya que la administración regional "recibe un porcentaje importante de los impuestos de los hidrocarburos", destaca.

Así, UPA-UCE ha valorado positivamente, aunque considera que siguen siendo insuficientes, las medidas aprobadas este lunes por el Consejo de Ministros y destaca que "era necesaria la mejora conocida", aunque apunta que desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, los fertilizantes han subido de media unos 300/350 euros la tonelada en plena campaña.

Por tanto, esta organización agraria lamenta que esta subida de los costes de producción "se suma al problema de precios ajustados" que ya tienen los productores, lo que "dificulta aún más la rentabilidad de las explotaciones familiares", por lo que ha reiterado que agricultores y ganaderos extremeños "necesitan mayor apoyo por parte de la administración regional para poder continuar", defiende Llanos.