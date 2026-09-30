UPA-UCE Extremadura exige a la Consejería de Agricultura que actúe ante la situación de la aceituna de mesa manzanilla

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE Extremadura) ha reclamado a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura una actuación "inmediata" ante la situación "crítica" que atraviesa el sector de la aceituna de mesa, especialmente la variedad manzanilla cacereña.

La organización ha considerado que los precios que se están ofreciendo actualmente a los productores son "inasumibles" y no permiten cubrir los costes de producción, lo que genera una situación de "enorme preocupación" entre los agricultores en plena campaña de recolección.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, solicitó este pasado lunes una reunión urgente con el consejero de Agricultura para exigir que la Administración ejerza sus competencias de control e inspección y ponga en marcha las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La reclamación se produce después de que la Junta de Castilla y León haya presentado un estudio sobre los costes de producción de la uva en la D.O. Ribera del Duero, ha informado UPA-UCE Extremadura en nota de prensa, que apunta que para la campaña 2026, el estudio establece un coste de referencia en un escenario determinado.

La Junta ha anunciado además que realizará controles de oficio y a petición de los productores y que abrirá expedientes cuando detecte operaciones por debajo de los costes establecidos.

Por ello, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha considerado que la situación que está atravesando la aceituna de mesa exige que la Junta de Extremadura "pase de las declaraciones a los hechos".

"Si una comunidad autónoma como Castilla y León está estudiando los costes de producción de sus cultivos y anunciando controles para evitar que se pague por debajo de esos costes, nosotros preguntamos a la Junta de Extremadura: ¿por qué no puede hacer lo mismo con la aceituna de mesa manzanilla cacereña?", ha planteado Óscar Llanos.

Del mismo modo, UPA-UCE ha recordado que el pasado 16 de septiembre ya solicitó formalmente a la Consejería de Agricultura la realización de inspecciones y controles específicos en los puestos de compra y en las empresas privadas ante la detección de operaciones de aceituna de mesa por debajo de los costes de producción.

En aquella petición, la organización agraria reclamó actuaciones inmediatas desde el inicio de la campaña, tanto en el norte de Cáceres como en Tierra de Barros, al considerar que existían indicios de incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Sin embargo, la situación ha evolucionado "de manera preocupante" y esta semana los precios han alcanzado niveles que el sector considera "completamente inasumibles", ha señalado en nota de prensa la organización.

"El 16 de septiembre ya advertimos a la Consejería y pedimos controles. Hoy tenemos que volver a exigirlos porque la situación ha empeorado. Estamos viendo unos precios que no cubren los costes de producción y que están poniendo al agricultor contra las cuerdas", ha criticado Óscar Llanos.

Así, UPA-UCE ha hecho hincapié en la "especial vulnerabilidad" en la que se encuentran los productores durante estos días debido a la premura de la recolección y a las características de la aceituna de mesa, que "condicionan" las posibilidades del agricultor para retrasar la entrega de la producción.

"Hay una presión tremenda sobre el agricultor en un momento en el que necesita recoger la aceituna. No podemos aceptar que esa situación se utilice para imponer precios que no permiten cubrir los costes de producción", ha señalado Llanos.

Por ello, UPA-UCE Extremadura ha advertido de que la situación genera una "creciente preocupación" entre los productores de manzanilla cacereña y ha reclamado que se garantice la transparencia y el cumplimiento de la normativa en las operaciones de compra.