UPA-UCE Extremadura alerta de que el cereal de secano está en peligro con una caída de producción a "mínimos históricos"

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha alertado este martes de que la campaña de cereal de secano está "en serio peligro" debido a los negativos registros de producción que acumula, que se encuentra en mínimos históricos".

Así lo ha destacado el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos, en una rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha explicado que la cosecha este año se ha adelantado debido a las altas temperaturas, y los rendimientos de estas primeras semanas ya avanzan unas pérdidas de producción del 40 por ciento.

"Hemos hecho todos los tratamientos fitosanitarios necesarios para mantener sana la planta pero, finalmente, no ha aguantado debido al gran estrés que ha sufrido", ha señalado Llanos.

A esto se une que los productores han tenido que afrontar una subida de los costes de producción de más de un 30 por ciento, por eso, reclaman tanto al Gobierno de España como a la Junta de Extremadura que "aporten más presupuesto para salvar al sector del cereal".

Según los datos aportados por la organización, los precios este año se sitúan al mismo nivel que en 2025, mientras que los costes de producción "se han disparado", señala UPA-UCE en nota de prensa.

"Sabemos que una hectárea de cereal tiene en torno a 750 euros de gasto", ha apuntado Llanos, quien ha añadido que teniendo en cuenta que la media en muchas explotaciones extremeñas es de 2,5 tonelada por hectárea, los agricultores no cubrimos los costes de producción", mantiene Llanos.

RECLAMAN LÍNEAS DE APOYO

Por todo ello, UPA-UCE alertado de que muchos agricultores "han decidido hacer heno el trigo que era para grano, ya que el 80 por ciento del grano estaba vano", tras lo que ha aseverado que el cereal de invierno "necesita líneas de apoyo de la misma manera que se actuó en otros países europeos influenciados por el cereal ucraniano".

También ha abogado por un establecimiento de cupos a los cereales importados de Ucrania, así como medidas incentivadoras para la reducción de costes de producción en el marco de la PAC", demanda Llanos.

Según señala, cuando terminaron las borrascas, UPA-UCE ya avanzó que sería una campaña "desastrosa" para el cereal y elaboró un documento que recogía los municipios que se habían quedado fuera de los listados de las ayudas, como La Serena o la Campiña, donde hoy ya se puede comprobar esa pérdida de renta.

"Exigimos a la Junta que ponga encima de la mesa el presupuesto para las ayudas por las borrascas que el Gobierno central le permitió", ha destacado Llano, quien ha señalado que en junio ya están viendo las "pérdidas de renta por esta situación", destaca Llanos.

Por eso, UPA-UCE pide a los intermediarios que paguen precios que cubran los costes de producción y que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, tras lo que ha reiterado que "la situación del cereal de secano está en peligro de extinción y esto supondrá el abandono de muchas explotaciones familiares", ha concluido.