La Unión reclama "transparencia" a la Junta en la inversión de 20 millones en el regadío de Tierra de Barros

La organización agraria La Unión de Extremadura ha reclamado "transparencia" a la Junta en la inversión de 20 millones de euros contemplada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para iniciar el proyecto del Regadío de Tierra de Barros.

La Unión subraya que ya se han destinado a este proyecto cantidades que "no han servido para nada", por lo que resulta "imprescindible" que la Junta de Extremadura explique a los ciudadanos el destino que se va a dar a estos 20 millones de euros.

Un proyecto que "lleva ya bastantes años de rodaje, de gastos inútiles, de proyectos que no se desarrollan y de múltiples promesas a los agricultores de la zona siempre incumplidas", motivo por el que exige "explicaciones claras" del destino de estos 20 millones, del calendario de actuaciones, del presupuesto total del proyecto y de las superficies afectadas.

Estas explicaciones son necesarias para evitar que este proyecto quede "exclusivamente en promesas de nuestros políticos y en gastos estériles", señala la organización agraria en nota de prensa.

La Unión Extremadura ha remitido un escrito al consejero de Agricultura, Juan José García, en el que exige "transparencia e información" sobre el inicio de las obras para poner en riego parte de esta comarca, la hoja de ruta del proyecto, de la financiación de las obras, del coste a los regantes y en definitiva "toda la información que dé visos de realidad a las promesas".

Asimismo solicitan que se remita la información de los importes gastados hasta la fecha en este proyecto y los resultados de dichos gastos. Al respecto, considera "curioso" que "por el adelanto electoral no se llegara a las conclusiones" de la Comisión de Investigación que de la Asamblea de Extremadura, y que "se dilatara en el tiempo las gestiones" de este órgano.

"Pareciera que los partidos políticos que componen la Asamblea, o al menos algunos de ellos, tienen poco interés en que los ciudadanos sepamos que está ocurriendo con este proyecto que al inicio de las distintas legislaturas nos prometen y que al finalizar las mismas no se ejecutan", asegura la organización agraria.

La Unión entiende la importancia de instalar riegos de apoyos a los cultivos de Tierra de Barros, pero con un proyecto "redactado por técnicos y no por políticos, que sea realista, que garantice el suministro de agua y que sea viable el pago de las amortizaciones", señala La Unión, que advierte de que exigirán estas "garantías" ante las "continuas promesas políticas incumplidas" de los gobernantes.