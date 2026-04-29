La Unión Extremadura pedirá la UE bajar el umbral para que entre en vigor la cláusula de salvaguarda en el arroz

La organización agraria La Unión Extremadura ha anunciado que se va a entrevistar la próxima semana con distintos grupos de europarlamentarios para pedirles la rebaja del umbral para que entre en vigor las cláusulas de salvaguardia en el arroz de los 570.000 toneladas actuales a las 200.000 toneladas, cantidad a partir de la cual "se desploman los mercados".

De este modo se refiere la organización agraria a la aprobación en el Parlamento Europeo de la aplicación de la cláusula de salvaguardia para proteger a la producción de arroz de la Unión Europea, que entraría en vigor cuando se supere el 45 de las importaciones de los últimos 10 años.

Esta noticia que "en principio parecería ser positiva" para el sector productor, según indica en nota de prensa La Unión Extremadura "no lo va a ser ya que en estos momentos el stock de arroz importado que se encuentran en los almacenes unido a que el umbral para aplicar la cláusula se encuentra en las 570.00 toneladas va a hacer que esta medida no tenga efectos prácticos alguno".

Al respecto, indica que "más del 60 por ciento del arroz de la campaña pasada se encuentra aún en los almacenes de los agricultores ya que los envasadores tiene cubierta la demanda con miles de toneladas de arroz importado a precios ridículos y calidades pésimas", por lo que a su juicio aprobar en estos momentos esta medida "no va a provocar que estos industriales demanden arroz nacional".

Según La Unión Extremadura, esta política comercial es un "fracaso" de la "totalidad" de las instituciones europeas, de tal modo que Parlamento, Comisión y Consejo "son los responsables de una política de importaciones de productos agrarios sin aranceles de países terceros que están provocando el desmantelamiento de las producciones regionales".