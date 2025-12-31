La Unión Extremadura busca "movilizar" a agricultores y ganaderos en 2026 para impedir que se "desmantele" el sector

La Unión Extremadura se plantea como "principal" actuación en el inicio de 2026 "movilizar" a los agricultores y ganaderos para impedir que las administraciones "desmantelen" el sector agrario regional, español y europeo.

Así, incide en que la reforma de la PAC, los acuerdos con Mercosur y la no aplicación de la ley de la cadena alimentaria son los principales "nubarrones" del 2026 que a su juicio tiene la "obligación" de "combatir".

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este martes en Mérida el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, quien ha indicado que para hacer un balance "real" del año agrario del 2025 hay que distinguir entre agricultura y ganadería, pues "no son los mismos problemas" los que han "lastrado" la rentabilidad de estos dos sectores.

En este sentido, ha afirmado que las producciones agrícolas se han visto afectadas por una climatología que ha beneficiado a los cultivos de invierno con producciones "muy superiores" a campañas anteriores.

No obstante, ha apuntado que ha afectado de manera "muy negativa" a los cultivos de verano, con reducciones "muy importes" de producción en cultivos como el maíz que ha tenido pérdidas de más de tres toneladas por hectárea, del tomate para industria con pérdidas superiores a las 30 toneladas por hectárea, y "lo mismo" con las producciones de patatas arroz, uva, y aceituna.

No obstante, Cortés ha subrayado que lo que más ha afectado en sentido "negativo" a estas producciones han sido los precios de los productos que "en su totalidad no han cubierto los costes de producción", con especial incidencia en las producciones de regadío con "desplomes" en los precios de los cereales, arroz y tomate de industria.

En cambio en los sectores ganaderos, según ha señalado, el problema no ha estado en los precios que o bien se han mantenido o incluso algunos han subido de cotización, debido en "gran medida" a la pérdida de cabaña ganadera como consecuencia de las sequías de años anteriores y el impacto de las enfermedades ganaderas, apunta en nota de prensa La Unión Extremadura.

"Llevamos varios años con la aparición de nuevas enfermedades que unidas a las que ya sufríamos están provocando pérdidas muy importantes en estos sectores, la tuberculosis bovina, los distintos serotipos de lengua azul, la gripe aviar, la amenaza de la enfermedad hemorrágica en el bovino, la dermatosis nodular, y por último la amenaza de peste porcina africana están destruyendo mercados y lastrando las economías de la explotaciones ganaderas", ha advertido Luis Cortés.