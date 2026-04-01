La Unión critica que la Junta "ni está ni se la espera" para establecer ayudas a los afectados por las borrascas

La Unión Extremadura ha criticado que la Junta "ni está ni se la espera" a la hora de establecer ayudas para los afectados en la región por las borrascas mientras que el gobierno andaluz ha aprobado ayudas con un presupuesto de 500 millones de euros.

La organización agraria ha recalcado que el Fega publicó este pasado lunes la relación de los beneficiarios de las ayudas por los daños ocasionados por las borrascas de este invierno en Andalucía y Extremadura y que fueron aprobadas en el Real Decreto-ley 5/2026, que en estos momentos se está tramitando como proyecto de Ley.

Así, ha recordado que en dicho Real Decreto-ley se establecía que las ayudas se iban a conceder de oficio, o lo que es lo mismo, que el agricultor que cumpliera los requisitos se les abonarían sin más trámites, pero en una orden del Ministerio de Agricultura publicada el 28 de marzo el Gobierno cambia este requisito e impone el tener que aceptar la ayuda en un plazo de 15 días para que la misma se abone, por lo que "muchos beneficiarios que se les pase el plazo se quedarán sin dichas ayudas".

Aunque se esté tramitando como proyecto de Ley, La Unión ha indicado que muchas explotaciones que han sufrido daños importantes "se van a quedar excluidas" de las ayudas debido a que la mayor parte de los términos municipales de Extremadura se han quedado fuera del ámbito geográfico de las mismas, por ejemplo "toda la provincia de Cáceres que tuvo daños importantes y que el Gobierno las ha excluido".

Del mismo modo, ha criticado en rueda de prensa la actitud de la Junta, que "no ha realizado actuación alguna para ayudar a los perjudicados por estas borrascas" y parece pendiente "exclusivamente de las negociaciones del nuevo gobierno", no importándole, ha dicho, lo que les está sucediendo a sus ciudadanos.

Frente a ello, como ha expuesto, en Andalucía se ha publicado la orden de 27 de marzo por la que se aprueban ayudas para estos damnificados por un importe de 500 millones de euros.

Así, y ante estas circunstancias, La Unión se ha preguntado por qué motivo el Gobierno "discrimina a multitud de municipios de Extremadura, incluida la provincia de Cáceres entera", y se endurecen los requisitos aprobados en un Real Decreto-Ley.

"¿Hasta cuándo la Junta de Extremadura va a seguir ignorando los problemas de sus ciudadanos y atendiendo exclusivamente a ver quiénes son los que ocupan los sillones del Consejo de Gobierno?", se ha preguntado en nota de prensa.