Unidas por Extremadura reclama a las administraciones una solución para los trabajadores de la empresa Leda

El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González, se ha reunido este lunes con representantes de los trabajadores de la empresa de transporte Leda que le han trasladado la situación en la que están tras dos meses sin cobrar sus nóminas. González ha reclamado a las administraciones, estatal y regional, soluciones para estos trabajadores a los que “no se les puede dejar abandonados”.

En la reunión los trabajadores han trasladado a Unidas por Extremadura que la concesión del Ministerio de Transportes que tiene la empresa para la prestación del servicio Villanueva de la Serena-Sevilla se está prestando en un régimen de subcontratación ilegal no comunicado por parte de otras empresas y no por la empresa adjudicataria del servicio. Por este motivo, José Antonio González ha anunciado que desde Unidas por Extremadura van a registrar este lunes una solicitud de información a la Junta de Extremadura “para ver si está ejerciendo sus funciones de inspección de todo el servicio de transporte por carretera en la comunidad autónoma de Extremadura”.

El diputado de Unidas por Extremadura ha anunciado también que harán gestiones ante el Ministerio de Transportes para saber “qué está pasando, porque el Ministerio de Transporte es responsable tanto en cuanto ha concedido a una empresa, en este caso a Leda, un servicio regular de transporte de pasajeros”.

“Esto requiere que intervenga inmediatamente el adjudicatario del servicio, en este caso el Ministerio de Transportes, si por incumplimiento del contrato tiene que sancionar a la empresa o dejarla sin esta concesión”, ha reclamado González que ha pedido también “garantías para los viajeros y viajeras”.

José Antonio González ha denunciado la situación de los trabajadores que como han compartido están de baja y ha señalado que “a día de hoy se está prestando el servicio con servicios discrecionales contratados diariamente por parte de la empresa adjudicataria”.

Por su parte, José Luis García, representante de los trabajadores, ha expresado que los siete conductores de la empresa están sin cobrar y de baja médica desde finales de enero y que la empresa tiene “una concesión de una línea que no se está prestando tal y como está en el contrato”. Una situación, que tal como ha expresado, han dado a conocer a las diferentes administraciones.