Unidas por Extremadura exige a la Junta que se ejecute "desde ya" la ley para la climatización de los centros educativos

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha exigido a la Junta que ejecute "desde ya" la ley de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños de 2019.

Así, ha recordado que esta norma fue impulsada por Unidas por Extremadura y en su día contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Fernández ha lamentado en rueda de prensa que en las aulas extremeñas la climatización es "ineficiente" y se registran unas temperaturas en las que es "imposible tener al alumnado", al tiempo que ha incidido en que hay colegios e institutos "que tienen que cerrar antes de tiempo porque es imposible que los menores estén en estas aulas estudiando".

Para Nerea Fernández, la climatización en colegios e institutos debería "ser una prioridad desde el inicio de curso" y ha señalado ante lo anunciado recientemente por la consejería de Educación con respecto a este tema que es "el cuento de nunca acabar, siempre que viene el verano se habla de climatización en las aulas, pero no se implementa desde el principio del curso escolar que es lo que se debería hacer".