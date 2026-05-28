Unidas por Extremadura denuncia los despidos de Nestlé en la planta de Miajadas

La diputada de Unidas por Extremadura, Alba Soto, se ha reunido este miércoles con el Comité de Empresa de Nestlé en Miajadas y ha mostrado el apoyo de la confluencia a la protesta de los trabajadores ante el despido de ocho de ellos de esta planta y 301 empleados en España dentro del ERE que Nestlé ha planteado a nivel mundial. Una decisión que denuncia la diputada de Unidas por Extremadura que ha señalado que “ni la entendemos ni es nuestra política laboral”.

Los empleados han trasladado a la diputada de Unidas por Extremadura que no comprenden este ERE cuando la empresa tiene beneficios a nivel mundial y recibe ayudas de diferentes instituciones. Ante esto Alba Soto ha señalado que no son “entendibles” los despidos.

“Más cuando estos despidos conllevarán que ese trabajo que siga habiendo porque la planta no ha sido mejorada, ni con IA, ni con ninguna automatización lo tendrán que asumir los trabajadores que se quedan”, ha dicho Soto que ha denunciado que esto supondrá “un incremento de su trabajo y de las funciones a desarrollar”.